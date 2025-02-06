"Пакунок малюка": яка вартість компенсації в 2025 році

В Україні, як і раніше, сім'я з новонародженою дитиною може отримати грошову компенсацію замість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Сума виплати – 7689 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Витратити компенсаційні кошти можна на товари для дитини у 12,5 тисячах закладів торгівлі, які приєднались до монетизації "Пакунка малюка".

Також для батьків та новонароджених доступна натуральна допомога "Пакунок малюка", в який входить понад 50 речей.

Торік вміст цього боксу оновили. До нього додали товари, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Також збільшили розмір пледа-ковдри і зменшили кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають.

Крім того, до нового "Пакунку малюка" додана книжка "Від народження до року" з порадами для батьків новонароджених.

Нагадаємо:

Наприкінці січня Міністерство юстиції України, держпідприємство "Національні інформаційні системи", Міністерство цифрової трансформації та платформа "Дія" відновили роботу комплексної послуги "єМалятко".