ОТП БАНК лідирує у фінансуванні аграрних розписок та готує нові рішення на базі аграрних нот

АТ "ОТП БАНК" залишається лідером банківського сегмента ринку аграрних розписок в Україні та активно долучається до розвитку нового цифрового інструменту фінансування агросектору – аграрних нот. Представники банку взяли участь у засіданні Консультативної ради проєкту IFC, присвяченому розвитку аграрних нот, де учасники ринку обговорили результати роботи інструменту та перспективи його подальшого масштабування.

За час функціонування аграрних розписок в Україні було оформлено близько 12,6 тис. аграрних розписок на загальну суму понад 79,7 млрд грн. Від початку роботи з цим інструментом у 2017 році ОТП БАНК профінансував 1,4 тис. аграрних розписок на суму 11,6 млрд грн. Частка Банку становить близько 14,5% загального обсягу ринку, а в сегменті банківського фінансування - 77%, що підтверджує його провідну роль у використанні та розвитку цього інструменту.

"Аграрні розписки вже багато років залишаються одним із найефективніших інструментів фінансування агробізнесу. Вони дозволили отримувати фінансування агровиробникам, які не мали достатньо твердої застави для класичного кредитування. Саме в цьому від початку полягала їх ключова ідея. За цей час ми допомогли сотням клієнтів залучити кошти для розвитку своїх господарств і накопичили значний досвід роботи з цим продуктом. Наступний крок розвитку ринку ми бачимо в цифровізації процесів. Працюємо над тим, щоб агровиробники могли отримувати фінансування ще швидше та зручніше, зокрема через OTP Agroportal. Аграрні ноти відкривають для цього нові можливості", – підкреслив Іван Єрко, начальник відділу "Агро Фабрика" ОТП БАНК .

Під час заходу учасники в режимі реального часу спостерігали за видачею фінансової аграрної ноти та обговорили особливості функціонування нового інструменту разом із представниками Національного депозитарію України, Національного банку України, НКЦПФР, фінансових установ, трейдерів і постачальників ресурсів для агровиробництва.

Аграрна нота є наступним етапом розвитку інструментів фінансування, забезпечених майбутньою сільськогосподарською продукцією. Вона працює паралельно з аграрними розписками, але має іншу правову та операційну модель: аграрна нота є неемісійним цінним папером, що існує в електронній формі та обліковується в депозитарній системі.

"Одна з головних переваг аграрної ноти — можливість її оформлення онлайн без необхідності участі нотаріуса. Це робить процес швидшим і доступнішим для агровиробників. В умовах війни це також питання безпеки, адже скорочується потреба у фізичній присутності та поїздках для оформлення . Крім того, статус цінного паперу та цифрова інфраструктура аграрних нот створюють потенціал для їх обігу, рефінансування та розвитку рішень у сфері фінансування ланцюгів постачання (Supply Chain Finance) у співпраці з постачальниками ресурсів, трейдерами, переробниками та ритейлом", – зазначила Ольга Волкова, директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам ОТП БАНК.

Ще однією важливою перевагою аграрних нот є широкі можливості їх застосування. Якщо практика використання аграрних розписок історично була сконцентрована насамперед на фінансуванні рослинництва та майбутнього врожаю, законодавча конструкція аграрних нот дозволяє охоплювати значно ширший спектр сільськогосподарської продукції та моделей фінансування.

"Ключове значення аграрної ноти полягає не лише в цифровізації вже існуючого інструменту, а в можливості масштабувати агрофінансування. Статус цінного паперу, стандартизована цифрова інфраструктура та можливість його обігу створюють передумови для залучення ширшого кола джерел фінансування та побудови нових фінансових моделей навколо аграрного виробництва. Таким чином, аграрна нота може поступово перейти від окремого кредитного продукту до повноцінного елементу фінансової інфраструктури агросектору. Ми високо цінуємо наше багаторічне партнерство з ОТП БАНК та його провідну роль у впровадженні й масштабуванні аграрних розписок в Україні. Вітаємо готовність Банку розвивати наступне покоління цього інструменту та очікуємо на перші пілотні операції з аграрними нотами і їх подальше поступове масштабування", — зазначив Кирило Мухомедзянов, керівник Проєкту IFC "Розвиток аграрних нот в Україні на основі фінтех-рішень".

ОТП БАНК уже долучався до реалізації угод з використанням аграрних нот і наразі завершує внутрішні процедури для запуску нових рішень на базі цього інструменту. У Банку очікують, що їх розвиток допоможе розширити доступ агровиробників до фінансування, спростити та прискорити процес залучення коштів, а також створити нові можливості для взаємодії банків з іншими учасниками аграрних ланцюгів постачання.