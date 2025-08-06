OpenAI може оцінити себе в $500 мільярдів через продаж акцій працівникам

Компанія OpenAI веде переговори щодо продажу акцій, який дозволить працівникам продати свої частки та може оцінити компанію в близько $500 мільярдів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це буде вражаючий стрибок від її нинішньої оцінки у $300 мільярдів і підкреслить як швидке зростання OpenAI в користувачах та доходах, так і жорстку конкуренцію серед компаній штучного інтелекту за залучення талановитих працівників.

Транзакція, яка відбудеться до потенційного IPO, дозволить теперішнім та колишнім працівникам продати акції на кілька мільярдів доларів, зазначило джерело, яке попросило зберегти анонімність через конфіденційний характер переговорів.

Завдяки ChatGPT, OpenAI подвоїла свій дохід за перші сім місяців цього року, досягнувши річного темпу $12 мільярдів і має потенціал досягти $20 мільярдів до кінця року, додало джерело.

Підтримана Microsoft, OpenAI має близько 700 мільйонів активних користувачів ChatGPT щотижня, що є значним зростанням від 400 мільйонів у лютому.

Переговори щодо продажу акцій відбуваються після основного раунду фінансування OpenAI, оголошеного на початку цього року, який має на меті залучити $40 мільярдів і очолюється японською групою SoftBank.

SoftBank має до кінця року, щоб профінансувати свою частку в $22,5 мільярдів, але решта була підписана за оцінкою $300 мільярдів, зазначив співрозмовник.

Нагадаємо:

Компанія OpenAI домовилася орендувати обчислювальні потужності обсягом 4,5 гігавата у компанії Oracle на близько $30 мільярдів на рік, що робить її однією з найбільших хмарних угод в історії штучного інтелекту.