OpenAI может оценить себя в $500 миллиардов через продажу акций работникам

Компания OpenAI ведет переговоры о продаже акций, которая позволит работникам продать свои доли и может оценить компанию в около $500 миллиардов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Это будет впечатляющий скачок от ее нынешней оценки в $300 миллиардов и подчеркнет как быстрый рост OpenAI в пользователях и доходах, так и жесткую конкуренцию среди компаний искусственного интеллекта за привлечение талантливых работников.

Транзакция, которая состоится до потенциального IPO, позволит нынешним и бывшим работникам продать акции на несколько миллиардов долларов, отметил источник, который попросил сохранить анонимность из-за конфиденциального характера переговоров.

Благодаря ChatGPT, OpenAI удвоила свой доход за первые семь месяцев этого года, достигнув годового темпа $12 миллиардов и имеет потенциал достичь $20 миллиардов до конца года, добавил источник.

Поддерживаемая Microsoft, OpenAI имеет около 700 миллионов активных пользователей ChatGPT еженедельно, что является значительным ростом от 400 миллионов в феврале.

Переговоры о продаже акций происходят после основного раунда финансирования OpenAI, объявленного в начале этого года, который имеет целью привлечь $40 миллиардов и возглавляется японской группой SoftBank.

SoftBank имеет до конца года, чтобы профинансировать свою долю в $22,5 миллиардов, но остальная часть была подписана по оценке $300 миллиардов, отметил собеседник.

Напомним:

Компания OpenAI договорилась арендовать вычислительные мощности объемом 4,5 гигаватта у компании Oracle на около $30 миллиардов в год, что делает ее одной из крупнейших облачных сделок в истории искусственного интеллекта.