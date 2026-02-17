Банки України показали актуальний курс валют на 17 лютого

Станом на 17 лютого офіційний курс долара щодо гривні зріс до 43,17 грн, євро до 51,16 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,15 - 43,25 грн. Євро - 51,35 і 51,50 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 42,95 - 43,45 грн (на 16 лютого - 42,88 - 43,40 грн);

Євро - 50,90 - 51,65 грн (на 16 лютого - 50,85 - 51,50 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 42,79 - 43,39 грн;

Ощадбанк - 42,90 - 43,45 грн;

Укрсиббанк - 42,90 - 43,49 грн;

ПУМБ - 42,90 - 43,50 грн;

Райффайзен - 42,06 - 43,43 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,55 - 51,55 грн;

Ощадбанк - 50,95 - 51,65 грн;

Укрсиббанк - 50,85 - 51,75 грн;

ПУМБ - 50,90 - 51,60 грн;

Райффайзен - 50,70 - 51,55 грн.

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Нагадаємо:

У вівторок, 17 лютого, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 4 копійки до 51,16 грн.