Банки України показали актуальний курс валют на 23 лютого
Курс валют на понеділок 23 лютого 2026 року
Станом на 23 лютого офіційний курс долара щодо гривні зріс до 43,27 грн, євро до 50,91 грн.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,20 - 43,30 грн. Євро - 51,30 і 51,50 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США - 43,05 - 43,50 грн (на 20 лютого - 43,05 - 43,50 грн);
Євро - 50,67 - 51,36 грн (на 20 лютого - 50,70 - 51,33 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 42,85 - 43,45 грн;
- Ощадбанк - 42,95 - 43,55 грн;
- Укрсиббанк - 42,95 - 43,50 грн;
- ПУМБ - 43,00 - 43,60 грн;
- Райффайзен - 43,12 - 43,45 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 50,30 - 51,30 грн;
- Ощадбанк - 50,60 - 51,40 грн;
- Укрсиббанк - 50,60 - 51,60 грн;
- ПУМБ - 50,70 - 51,40 грн;
- Райффайзен - 50,50 - 51,20 грн.
У понеділок, 23 лютого, офіційний курс євро до гривні майже не змінився і залишиться на рівні до 50,91 грн.