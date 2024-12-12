Обсяг експортного виторгу України зріс на 21% – Пишний

За січень-листопад 2024 року обсяг експортної виручки України сягнув 8 мільярдів доларів.

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу.

"Це майже на 21% більше, ніж за відповідний період минулого року", - зазначив він.

Цей результат досягнули при тому, що ціни на основні позиції експорту були нижче, ніж у минулий рік.

"Це свідчить, що заходи, які вживаються урядом та Національним банком даються в знаки", - вирішив Пишний.

Крім того, за його словами, регулятор вважає, що відповідний внесок у такий обсяг валютної виручки здійснюється й підтриманням макрофінансової стабільності й функціонуванням режиму керованої гнучкості курсу.

Нагадаємо:

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на пів відсоткового пункту – до 13,5%.