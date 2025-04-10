Обленерго Григоришина купило позашляховик з панорамним дахом за три мільйони

АТ "Вінницяобленерго" 7 березня за результатами тендеру замовило ТОВ "Ілта Львів" легковий автомобіль за 2,88 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До травня у Вінницю мають поставити повнопривідний автомобіль Jeep Grand Cherokee (США) у комплектації Overland L на сім місць не раніше 2023 року випуску в кольорі "Diamond Black Crystal".

Він буде мати бензиновий двигун Pentastar класу Євро-6 об’ємом 3,6 л і потужністю 285 кінських сил та восьмиступеневу автоматичну коробку передач.

Автомобіль оснащений різними системами безпеки, зокрема для моніторингу "сліпих зон" і попередження про пішоходів та велосипедистів.

Також він має фронтальні, бокові та колінні подушки безпеки водія та переднього пасажира, шторки безпеки для обох рядів сидінь. Крім того, там будуть панорамний двосекційний дах, система допомоги при паркуванні, камера заднього огляду, чотиризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, перемикання передач під кермом, система активного шумоподавлення, а також дев’ять динаміків з підсилювачем і сабвуфером.

Передні сидіння будуть з пам’яттю та масажем, а підігрів і вентиляція передбачені для обох рядів сидінь.

Зараз у салонах комплектація Overland L 2023 року випуску із таким двигуном коштує 2,84 млн грн, ще 44 550 грн доведеться доплатити за чорний перламутр "Diamond Black Crystal".

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

"Вінницяобленерго" на чолі з Юрієм Касічем входить до групи Костянтина Григоришина.

Засновниками "Ілта Львів" є директор Павло Ярема, Олександра Волошиновська, Данило Ярема, Роман Маркович, Андрій Волинець і СП "Інтеркоопрекс" Ірини Цеголко. Остання є дружиною Петра Цеголка, депутата Львівської облради від "Європейської солідарності". А Данило Ярема був депутатом Львівської облради від "Нашої України" у 2006-2010 роках.

Нагадаємо:

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