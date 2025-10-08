Новини 8 жовтня: РФ двічі атакувала об'єкти ДТЕК та змінила тактику ударів по енергетиці
Про що сьогодні говорили?
Про атаки РФ: Росіяни атакували ТЕС компанії ДТЕК, внаслідок чого поранено двох енергетиків та серйозно пошкоджене обладнання.
Росія 8 жовтня атакувала фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій.
Російські війська в останні тижні змінили тактику обстрілів українських енергооб'єктів та зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах.
Про "мегапозику": Бельгія зазнає дедалі більшого тиску з боку ЄС, щоб дозволити використання заморожених російських активів для надання "репараційної позики" Україні, після того як Берлін та інші західні столиці змінили свою позицію.
Про кредит на газ: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати Україні фінансування для закупівель газу.
Ексклюзиви ЕП
Голова "Укрпошти": Ми в дефолті – це пиз***ж
Керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський про конфлікти з "Новою поштою" і Андрієм Пишним, дзвінок Зеленському та дефолт. Велике інтерв’ю.
Ціна моралі. На перегляд порнографії з бюджету витратили 5 мільйонів
Щороку правоохоронні органи відкривають сотні кримінальних справ щодо створення та поширення порнографічного контенту. Скільки держава витрачає на "експертизу" пікантних фото та відео і наскільки ефективна "боротьба за суспільну мораль"?