Новини 4 вересня: зростання комуналки неминуче, Трамп закликав ЄС не купувати нафту РФ

Про що сьогодні всі говорили?

Про воду. За два тижні у Миколаєві прісна вода повністю замінить солону в усіх водопровідних системах.

Про квартири. Фонд державного майна оголосив аукціони з продажу двох квартир ексзаступника міністра юстиції Дмитра Ворони, стягнутих у дохід держави за законом про санкції.

Про комуналку. В Україні підвищення житлово-комунальних тарифів для населення неминуче і рано чи пізно вони зростуть.

Про UF. Верховна Рада 4 вересня не підтримала законопроєкт №13150 щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Про нафту РФ. Президент США Дональд Трамп у четвер заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.

Ексклюзив ЕП

ШОСь намічається. Про що домовилися Сі та Путін?

Саміт Шанхайської організації співробітництва показав, що у світі сформована сила, здатна кинути економічний виклик США та ЄС, і керують нею з Пекіна.