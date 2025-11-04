Новини 4 листопада: УЗ отримає мільярди з бюджету на компенсацію збитків, РФ атакувала Ізмаїльський порт

Про що сьогодні говорили?

Про підтримку. У держбюджеті на 2026 рік українцям на надання зимової підтримки передбачено 14,4 млрд грн. Очікується, що допомогою скористаються понад 15 млн українців.

Про порт. Вночі проти 4 листопада Ізмаїльський морський порт зазнав ворожої атаки дронами.

Про УЗ. АТ "Укрзалізниця" цього року для стабілізації фінансового стану уряд вже виділив 13 млрд грн з резервного фонду, на наступний рік у бюджеті передбачено близько 16 млрд грн.

Про нафту РФ. Морські поставки російської сирої нафти різко зменшилися - найсильніше з січня 2024 року - оскільки нові санкції США змусили ключових покупців утриматися від придбання нафти з Москви.

Про фінансування. Рада ЄС ухвалила рішення щодо надання Україні понад 1,8 млрд євро фінансової підтримки в рамках програми Ukraine Facility.

Ексклюзиви ЕП

"Дайте роботу, а не гроші": ветеран про свій бізнес риштувань та економіку майбутньої відбудови

Після служби в Збройних Силах України Антон Пухніченко створив бізнес з оренди та монтажу риштувань. У планах – участь у повоєнній відбудові країни.

"УЗ-3000": що пропонує нова залізнична програма та як нею скористатися

Українці зможуть безкоштовно скористатися поїздками "Укрзалізниці", але з певними обмеженнями.