Новини 27 серпня: прогноз відновлення нафтопроводу "Дружба", атаки РФ знеструмили сто тисяч споживачів

Про що говорили сьогодні?

Про мита США. Президент Дональд Трамп ввів жорстке 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти, порушивши десятиліття тривалі зусилля Вашингтона з налагодження тісніших зв'язків з Нью-Делі.

Про атаки РФ. У ніч з 26 на 27 серпня російські загарбники безпілотниками атакували енергетичні та газотранспортні обʼєкти у шести областях країни.

Через атаку росіян було знеструмлено понад сто тисяч домогосподарств у Полтавській, Сумській, Чернігівській областях.

Про літій. На позачерговому засіданні уряду ухвалили рішення про початок конкурсу для інвесторів на родовище літію "Добра" у Кіровоградській області.

Про "Дружбу". Постачання російської нафти в Угорщину і Словаччину нафтопроводом "Дружба" можуть відновитися 27-28 серпня.

Ексклюзиви ЕП

В Україні рекордний сплеск пошукових запитів, пов'язаних з онлайн-казино. Більшість – з населених пунктів, де розташовані військовослужбовці.