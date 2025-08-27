Новини 27 серпня: прогноз відновлення нафтопроводу "Дружба", атаки РФ знеструмили сто тисяч споживачів
Про що говорили сьогодні?
Про мита США. Президент Дональд Трамп ввів жорстке 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти, порушивши десятиліття тривалі зусилля Вашингтона з налагодження тісніших зв'язків з Нью-Делі.
Про атаки РФ. У ніч з 26 на 27 серпня російські загарбники безпілотниками атакували енергетичні та газотранспортні обʼєкти у шести областях країни.
Через атаку росіян було знеструмлено понад сто тисяч домогосподарств у Полтавській, Сумській, Чернігівській областях.
Про літій. На позачерговому засіданні уряду ухвалили рішення про початок конкурсу для інвесторів на родовище літію "Добра" у Кіровоградській області.
Про "Дружбу". Постачання російської нафти в Угорщину і Словаччину нафтопроводом "Дружба" можуть відновитися 27-28 серпня.
Ексклюзиви ЕП
Грають вони – програє ЗСУ
В Україні рекордний сплеск пошукових запитів, пов'язаних з онлайн-казино. Більшість – з населених пунктів, де розташовані військовослужбовці.