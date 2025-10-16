Новини 16 жовтня: Взимку на Україну чекають тривалі відключення, РФ атакувала газову інфраструктуру вшосте за місяць
Про що сьогодні говорили
Про газ. Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об'єкти Групи Нафтогаз, яка була шостою від початку жовтня.
Про відключення. Аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня. В окремих регіонах це може тривати довше.
Українцям варто готуватися до дефіциту електроенергії та тривалих відключень узимку: 4 години без світла, дві - зі світлом.
Про бюджет. Бюджетний комітет ВР опрацював 3 339 поправок до проєкту бюджету на 2026 рік: орієнтовна вартість пропозицій нардепів перевищує 7,1 трлн грн - це додатково майже півтора бюджету-2026.
Про НПЗ. Деякі індійські нафтопереробники готуються скоротити імпорт російської нафти, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Індія запевнила його в намірі припинити закупівлі, щоб допомогти завершити війну в Україні.
Ексклюзиви ЕП
Як по квотах: Україна і ЄС домовилися про нові умови експорту агропродукції
13 жовтня Рада ЄС ухвалила нову торговельну угоду з Україною. Квоти, які повернули в червні 2025 року, збільшили, але чи буде їх достатньо та що чекає на вітчизняний агроекспорт?
Аналіз бюджетних закупівель Запоріжжя: на що витрачають і кому платять
Через російські обстріли в Запоріжжі повністю або частково зруйновані понад 700 промислових об'єктів, 600 об'єктів інфраструктури та 600 соціально-культурних закладів. За підрахунками Світового банку, загальні збитки для області сягають 61,2 млрд дол. – найбільше серед усіх прифронтових регіонів.