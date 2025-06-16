НБУ опублікував курс валют на вівторок: євро – біля історичного піка
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Офіційний курс долара до гривні збільшиться у вівторок: 17 червня валюта подорожчає на 9 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ.
Зі свого боку, курс євро збільшиться на 37 копійок щодо гривні.
Офіційні курси на четвер встановлено на такому рівні:
- 1 долар США - 41,53 грн (41,44 грн станом на 16 червня);
- 1 євро - 48,06 грн (47,69 грн станом на 16 червня).
Нагадаємо:
13 червня 2025 року євро досяг свого історичного рекорду в 48,08 гривні.