НБУ опублікував курс валют на вівторок: євро – біля історичного піка

Офіційний курс долара до гривні збільшиться у вівторок: 17 червня валюта подорожчає на 9 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Зі свого боку, курс євро збільшиться на 37 копійок щодо гривні.

Офіційні курси на четвер встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,53 грн (41,44 грн станом на 16 червня);

1 євро - 48,06 грн (47,69 грн станом на 16 червня).

Нагадаємо:

13 червня 2025 року євро досяг свого історичного рекорду в 48,08 гривні.