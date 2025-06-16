НБУ опубликовал курс валют на вторник: евро – возле исторического пика
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Официальный курс доллара к гривне увеличится во вторник: 17 июня валюта подорожает на 9 копеек.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.
В свою очередь, курс евро увеличится на 37 копеек относительно гривны.
Официальные курсы на четверг установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,53 грн (41,44 грн по состоянию на 16 июня);
- 1 евро - 48,06 грн (47,69 грн по состоянию на 16 июня).
Напомним:
13 июня 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.