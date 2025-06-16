НБУ опубликовал курс валют на вторник: евро – возле исторического пика

Официальный курс доллара к гривне увеличится во вторник: 17 июня валюта подорожает на 9 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.

В свою очередь, курс евро увеличится на 37 копеек относительно гривны.

Официальные курсы на четверг установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,53 грн (41,44 грн по состоянию на 16 июня);

1 евро - 48,06 грн (47,69 грн по состоянию на 16 июня).

Напомним:

13 июня 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.