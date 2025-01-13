НБУ прогнозує зростання інфляції у перші місяці 2025 року

У перші місяці 2025 року інфляція продовжить зростати через нижчі врожаї, тиску з боку витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці, а також від послаблення обмінного курсу гривні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Водночас НБУ очікує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у другій половині 2025 року й прямуватиме до цілі НБУ – 5% на горизонті політики.

Зниженню інфляції сприятимуть, зокрема, заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку, а також вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск.

Нагадаємо:

У грудні 2024 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,4% порівняно з листопадом, а за весь рік інфляція досягла 12%.