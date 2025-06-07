НБУ оштрафовал "НоваПей" на 90 миллионов

Национальный банк Украины оштрафовал два банка и шесть небанковских финансовых учреждений за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности были оштрафованы:

- АО "Таскомбанк" - на 11 млн грн;

- АО "Укрсиббанк" - 2 млн грн;

- ООО "НоваПей" - 90,6 млн грн;

- ООО "ПрофитГид" - 6,3 млн грн;

- ПО "Ломбард Парус" - 799 тыс грн;

- ООО "СТАР ФАЙНЕНС ГРУПП" - 595 тыс долл;

- ООО "ФК "Є ГРОШІ" - 595 тыс грн;

- ООО "ФК "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" - 17 тыс грн.

Штрафы были наложены за ненадлежащий контроль за действиями клиентов, непредоставление своевременно и в полном объеме на запросы Национального банка необходимых документов, ненадлежащего применения учреждениями в своей деятельности риск-ориентированного подхода.

Напомним:

Украина должна уже сейчас готовить инфраструктуру рынка капитала к привлечению частных и международных инвестиций для послевоенного восстановления.