Найбільший у світі суверенний фонд може почати продаж російських акцій

Найбільший у світі суверенний фонд із капіталом $1,8 трлн – Фонд добробуту Норвегії – може почати продаж акцій російських компаній, якщо це буде відповідати міжнародним санкціям.

Про це пише Reuters.

"Дозвіл на продаж російських акцій фонду надається за умови, що продаж може бути здійснений відповідно до чинних санкцій", – повідомила заступниця міністра фінансів Норвегії Еллен Рейтан.

Міністерство фінансів Норвегії наказало зупинити всі операції з російськими активами фонду після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Досі фонд не міг продати російські активи, бо йому заборонено продавати їх контрагентам, що перебувають під санкціями США або ЄС.

Центробанк Норвегії, який управляє фондом, звернувся до Міністерства фінансів за дозволом на продаж частини свого російського портфеля, коли це буде можливо.

Вартість портфеля російських акцій норвезького фонду на кінець червня 2024 року оцінювалася у 1,5 млрд крон ($135 млн).

Згідно з даними фонду, інвестиції вкладені у 49 російських компаній, з найбільшими пакетами акцій "Сбербанку", "Лукойлу" та "Газпрому".