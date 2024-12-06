Крупнейший в мире суверенный фонд может начать продажу российских акций

<Крупнейший в мире суверенный фонд с капиталом $1,8 трлн - Фонд благосостояния Норвегии - может начать продажу акций российских компаний, если это будет соответствовать международным санкциям.

Об этом пишет Reuters.

"Разрешение на продажу российских акций фонда предоставляется при условии, что продажа может быть осуществлена в соответствии с действующими санкциями", - сообщила заместитель министра финансов Норвегии Эллен Рейтан.

Министерство финансов Норвегии приказало остановить все операции с российскими активами фонда после полномасштабного вторжения России в Украину. До сих пор фонд не мог продать российские активы, потому что ему запрещено продавать их контрагентам, находящимся под санкциями США или ЕС.

Центробанк Норвегии, который управляет фондом, обратился в Министерство финансов за разрешением на продажу части своего российского портфеля, когда это будет возможно.

Стоимость портфеля российских акций норвежского фонда на конец июня 2024 года оценивалась в 1,5 млрд крон ($135 млн).

Согласно данным фонда, инвестиции вложены в 49 российских компаний, с крупнейшими пакетами акций "Сбербанка", "Лукойла" и "Газпрома".