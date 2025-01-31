Банк Goldman Sachs продає бізнес у РФ й повністю покидає країну

Лідер РФ Путін дозволив американському інвестиційному банку Goldman Sachs Group Inc продати свій бізнес у Росії, що робить його одним із небагатьох західних банків, які повністю залишили країну.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з підписаним указом, покупцем підрозділу стане Balchug Capital. Goldman Sachs вже уклав обов’язкову угоду про продаж своєї російської "дочки", повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

Це ще одна з низки банківських угод, які дозволив Путін. У грудні він підписав указ, що дозволяє французькому банку Natixis продати свій бізнес у Росії. А цього місяця нідерландський ING Groep NV погодився продати свої російські активи компанії Global Development JSC, що належить московському фінансовому інвестору.

Майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато західних банків все ще продовжують працювати в країні, попри публічні заяви про вихід. Наприклад, Citigroup Inc. припинив майже всі корпоративні банківські послуги в Росії, але все ще має там активи на суму $9 млрд.

Нагадаємо:

Банківська група ING продає російську дочірню компанію ING Bank (Eurasia) компанії московського фінансового інвестора.