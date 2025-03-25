Нафтопродукти принесли Україні найбільший обсяг митних платежів: яка це сума

Нафтопродукти стали беззаперечним лідером за кількістю сплачених митних платежів – 21,5 млрд грн спрямовано до державного бюджету.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що кожна п’ята гривня від митних надходжень – це податки, сплачені при ввезенні нафтопродуктів.

За даними митниці, протягом січня-лютого 2025 року в Україну імпортовано 1,1 млн тонн нафтопродуктів загальною вартістю 38,3 млрд грн.

Нагадаємо:

Протягом січня - лютого в Україну імпортували товарів на суму $11,3 млрд, а експортували – на $6,3 млрд.