Надходження від податків за землю зросли на 13%: які регіони лідери за сплатою

Протягом січня-лютого 2025 року місцеві бюджети отримали понад 6,6 млрд грн плати за землю, що на 13 %, або на 0,75 млрд грн більше, ніж у відповідний період минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

За їхніми даними, найбільшу суму плати за землю – 90%, або майже 5,97 млрд грн сплатили юридичні особи. Це на 12,69%, або на 0,67 млрд грн більше, ніж рік тому.

Фізичні особи поповнили місцеві скарбниці на 0,63 млрд грн, що на рівні показника відповідного періоду минулого року.

За підрахунками податкової, серед лідерів у сплаті податку:

Дніпропетровщина – 1,16 млрд грн,

Київ – 1,01 млрд грн,

Львівщина – 461,61 млн гривень.

В податковій нагадали, що плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Нагадаємо:

Нафтопродукти стали беззаперечним лідером за кількістю сплачених митних платежів – 21,5 млрд грн спрямовано до державного бюджету.