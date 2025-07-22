Нацбанк зобов'язав одну з найстаріших страхових компаній усунути порушення

Національний банк України застосував до ПрАТ "CК "Євроінс Україна" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення окремих вимог законодавства та нормативних документів.

Про це повідомляє НБУ.

Під час перевірки було виявлено, зокрема, порушення окремих вимог, встановлених законом про страхування, положеннями НБУ про таємницю страхування, про особливості укладення договорів страхування зі споживачами, про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг.

CК "Євроінс Україна" зобов’язана усунути порушення до 22 вересня 2025 року.

Таке рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 липня 2025 року.

СК "Євроінс Україна" – універсальна страхова компанія. Працює на ринку України з 1992 року. Входить до болгарської страхової групи Euroins, однієї з найбільших незалежних страхових груп у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи.

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Національний банк відкликав ліцензію на діяльність у страхової компанії ТДВ "СК "Кредо", оскільки визнав її структуру власності непрозорою.