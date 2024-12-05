Міжнародні резерви України за місяць зросли на 9%

Обсяг міжнародних резервів України станом на 1 грудня 2024 року склав $39,92 млрд, що на 9,1% більше, ніж у попередньому місяці.

Про це повідомив Національний банк.

Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників:

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 6,67 млрд доларів.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 433,8 млн доларів.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 263,8 млн дол. США.

Також, національний банк продав на валютному ринку 2,7 млрд доларів та викупив до резервів 4,4 млн доларів. Отже, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив на 21% менше, ніж у жовтні.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5 місяців майбутнього імпорту.