Международные резервы Украины за месяц выросли на 9%

Объем международных резервов Украины по состоянию на 1 декабря 2024 года составил $39,92 млрд, что на 9,1% больше, чем в предыдущем месяце.

Об этом сообщил Национальный банк.

Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой, - уменьшением объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке.

В целом динамику резервов определял ряд факторов:

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 6,67 млрд долларов.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 433,8 млн долларов.

Кроме того, Украина оплатила Международному валютному фонду 263,8 млн долл.

Также, национальный банк продал на валютном рынке 2,7 млрд долларов и выкупил в резервы 4,4 млн долларов. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в ноябре составила на 21% меньше, чем в октябре.

Потоковый объем международных резервов обеспечивает финансирование 5 месяцев будущего импорта.