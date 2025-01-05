За тиждень Нацбанк продав 744 мільйони доларів

За тиждень із 30 грудня 2024 року по 3 січня 2025 року Національний банк України продав на міжбанку 744,1 млн дол, при цьому купив 260 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 30 грудня 2024 року по 3 січня 2025 року Нацбанк продав 744,1 млн дол, що на 881,8 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 260 тис дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень із 23 по 27 грудня Національний банк України продав на міжбанку 1 млрд 625,9 млн дол, при цьому не купував валюту.