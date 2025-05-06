Румунська валюта падає після результатів виборів

Румунський лей ослаб більш ніж на 2% і вперше перетнув психологічну межу в 5 леїв за євро після політичної кризи в країні.

Про це пише Bloomberg.

Падіння сталося на тлі відставки прем'єр-міністра Марселя Чолаку та поразки кандидата правлячої коаліції у першому турі президентських виборів.

Ринок негативно відреагував на політичні зміни: інвестори розпродавали активи, дохідність 10-річних облігацій, номінованих у леях, підскочила на понад 50 базисних пунктів — вище 8%, а фондовий індекс Бухареста просів на 3%.

Центральний банк не прокоментував валютні коливання, хоча ще нещодавно жорстко контролював курс лея в межах керованого плавання.

Нагадаємо:

Румунські активи різко впали після першого туру президентських виборів, де переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

Лідер ультраправої румунської партії "Альянс за Союз румунів" (AUR), яка відзначилась закликами до анексії частини молдовської та української територій, Джордже Сіміон та ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан виходять до другого туру президентських виборів у Румунії.