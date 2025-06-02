Курс валют у банках на 2 червня: скільки коштує долар та євро

Станом на 2 червня, середній курс долара до гривні у банках України збільшився на 3 копійки, євро подорожчав на 10 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 - 41,45 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,22 - 47,43 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,20 - 41,73 грн (курс на 30 травня - 41,20 - 41,70 грн);

Євро - 46,80 - 47,60 грн (курс на 30 травня - 46,70 - 47,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,20 - 41,80 грн;

Ощадбанк - 41,25 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,45 - 41,72 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 46,70 - 47,70 грн;

Ощадбанк - 46,70 - 47,60 грн;

Укрсиббанк - 46,70 - 47,70 грн;

ПУМБ - 46,80 - 47,50 грн;

Райффайзен - 46,85 - 47,54 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,79 грн.

Нагадаємо:

Офіційний курс долара до гривні збільшився у вівторок: 27 травня валюта подорожчала на 7 копійок.