Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 27 травня

Офіційний курс долара до гривні збільшиться у вівторок: 27 травня валюта подорожчає на 7 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 27 травня.

Своєю чергою, курс євро збільшиться на 30 копійку щодо гривні.

Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,57 грн ( 41,50 грн станом на 19 травня);

грн ( грн станом на 19 травня); 1 євро — 47,29 грн (46,99 грн станом на 19 травня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.