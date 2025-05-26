Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 27 травня
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Офіційний курс долара до гривні збільшиться у вівторок: 27 травня валюта подорожчає на 7 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 27 травня.
Своєю чергою, курс євро збільшиться на 30 копійку щодо гривні.
Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,57 грн (41,50 грн станом на 19 травня);
- 1 євро — 47,29 грн (46,99 грн станом на 19 травня).
Нагадаємо:
22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.