Банки оновили курс валют на п'ятницю: скільки коштує долар та євро

Станом на 6 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 7 копійок, євро подорожчав на 11 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,59 грн, євро – 43,81 грн (на 5 грудня долар - 41,66 грн, євро – 43,70 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,65 – 41,70 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,05 – 44,23 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,35 - 41,89 грн (курс на 5 грудня – 41,50 - 41,93 грн);

Євро – 43,70 - 44,30 грн (курс на 5 грудня – 43,60 - 44,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,20 - 41,80 грн;

Ощадбанк – 41,43 - 41,85 грн;

Укрсиббанк – 41,30 - 41,85 грн;

ПУМБ – 41,40 – 41,90 грн;

Райффайзен - 41,30 - 41,77 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.