Банки обновили курс валют на пятницу: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 6 декабря, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 7 копеек, евро подорожал на 11 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua..

Официальный курс доллара установили на уровне 41,59 грн, евро - 43,81 грн (на 5 декабря доллар - 41,66 грн, евро - 43,70 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,65 - 41,70 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 44,05 - 44,23 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,35 - 41,89 грн (курс на 5 декабря - 41,50 - 41,93 грн);

Евро - 43,70 - 44,30 грн (курс на 5 декабря - 43,60 - 44,20 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,20 - 41,80 грн;

Ощадбанк - 41,43 - 41,85 грн;

Укрсиббанк - 41,30 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,40 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,30 - 41,77 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.