Курс валют на 6 січня: скільки коштують долар та євро

Станом на 6 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 5 копійок, євро — впало на 4 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 42,08 грн, євро – 43,33 грн (на 3 січня долар - 42,03 грн, євро – 43,37 грн).

На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,65 – 42,70 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,10 – 44,30 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 42,00 - 42,60 грн (курс на 3 січня – 41,85 - 42,45 грн);

Євро – 43,40 - 44,09 грн (курс на 3 січня – 43,42 - 44,10 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 42,00 - 42,60 грн;

Ощадбанк – 42,00 - 42,55 грн;

Укрсиббанк – 41,95 - 42,60 грн;

ПУМБ – 42,00 – 42,70 грн;

Райффайзен - 41,70 - 42,65 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,55 грн за долар, monobank - 42,55 грн.

Нагадаємо:

Нацбанк встановив на понеділок 6 січня курс 42,08 гривні за долар, що на п’ять копійок більше за попередній історичний мінімум (42,03 гривні 31 грудня 2024 року).