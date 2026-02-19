Банки України показали актуальний курс валют на 19 лютого
Станом на 19 лютого офіційний курс долара щодо гривні зріс до 43,29 грн, євро до 51,25 грн.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,20 - 43,30 грн. Євро - 51,30 і 51,50 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США - 43,00 - 43,54 грн (на 18 лютого - 43,05 - 43,55 грн);
Євро - 50,80 - 51,56 грн (на 18 лютого - 51,00 - 51,60 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 42,85 - 43,45 грн;
- Ощадбанк - 42,95 - 43,55 грн;
- Укрсиббанк - 42,90 - 43,49 грн;
- ПУМБ - 43,00 - 43,60 грн;
- Райффайзен - 43,10 - 43,45 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 50,50 - 51,50 грн;
- Ощадбанк - 51,00 - 51,60 грн;
- Укрсиббанк - 50,70 - 51,65 грн;
- ПУМБ - 50,90 - 51,60 грн;
- Райффайзен - 50,80 - 51,55 грн.
Нагадаємо:
У четвер, 19 лютого, офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,257 грн, що стане новим історчиним рекордом офіційного курсу.