Колишнє керівництво ДП "Документ" підозрюють у привласненні 21 мільйона держкоштів

Служба безпеки викрила колишнє керівництво держпідприємства "Документ" на розкраданні коштів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років фігуранти привласнили понад 21 млн грн.

Як свідчать матеріали провадження, до організації оборудки причетні 8 колишніх та діючих посадовців ДП "Документ", серед яких троє – представники керівної ланки.

Як повідомляє СБУ, щоб налагодити злочинний механізм одержання грошей від своїх підлеглих, фігуранти організували нарахування "подвійних" зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС.

За даними слідства, одну заробітну плату відряджені співробітники отримували в Україні, іншу – на закордонну банківську картку за фіктивні послуги. Співробітники, що отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам злочинної схеми у вигляді "відкатів".

Під час обшуків у зловмисників вилучено документи про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки.

На підставі зібраних доказів восьми колишнім та діючим посадовцям ДП "Документ" повідомлено про підозру. Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо:

Будівельна компанія отримала на свої рахунки близько 7,4 млрд грн державних коштів на будівництво магістрального водогону, але зловмисники привласнили понад 240 млн грн.