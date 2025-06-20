Інвестори вивели майже 20 мільярдів доларів із фондового ринку: причини

Світові фонди акцій втратили майже 20 млрд доларів за тиждень до 18 червня. Причиною стали геополітичні ризики та невизначеність навколо політики США.

Про це пише Reuters з посиланням на LSEG Lipper.

Зазначається, що інвестори вивели з глобальних фондів акцій 19,82 млрд доларів за тиждень, що завершився 18 червня.

Це найбільший відтік за останні три місяці, спричинений зростанням напруженості на Близькому Сході та невизначеністю навколо торговельної політики США.

Найбільших втрат зазнали американські фонди – 18,43 млрд доларів. Азія втратила 2,86 млрд доларів, тоді як Європа зафіксувала приплив на 640 млн доларів.

Попри загальну тенденцію, секторальні фонди акцій залучили 573 млн доларів. Технологічний сектор отримав 1,5 млрд доларів, а промисловий — 752 млн. Водночас з фінансових фондів інвестори вивели майже 1,5 млрд.

Глобальні облігаційні фонди демонструють стабільний попит уже дев'ять тижнів поспіль. За останній тиждень вони залучили 13,13 млрд доларів, зокрема 3,07 млрд — в єврооблігації.

Фонди грошового ринку втратили 2,7 млрд доларів, а золоті фонди — навпаки — залучили 2,84 млрд, що стало найвищим показником за останні два місяці.

Нагадаємо:

Американські фондові індекси зросли, оскільки ціни на нафту знизилися після атак між Ізраїлем та Іраном, оскільки це не вплинуло на видобуток та експорт нафти, що заспокоїло інвесторів.