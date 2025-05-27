Франція рекордно сповільнила інфляцію: нижче цільового показника ЄЦБ

Рівень інфляції у Франції ще більше опустився нижче цільового показника Європейського центрального банку (ЄЦБ) у 2%, досягнувши найнижчого значення за понад чотири роки.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Споживчі ціни зросли лише на 0,6% у річному вимірі — найменше з грудня 2020 року. Експерти, опитані Bloomberg, очікували зростання на 0,9%.

Голова Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало назвав останні дані "ще одним дуже обнадійливим сигналом діючої дезінфляції".

Очікується, що ЄЦБ знизить депозитну ставку 5 червня, зробивши це вже всьоме за поточний цикл, до рівня 2%. У понеділок голова центробанку Литви Гедимінас Шимкус заявив, що підтримує подальше пом’якшення монетарної політики, оскільки зростає ризик того, що інфляція залишатиметься нижчою за цільовий рівень.

У травні зростання цін у Франції стримувалося зниженням вартості енергії на 8,1% у річному вимірі та зменшенням цін на промислові товари на 0,2%. У секторі послуг — який уважно відстежується як індикатор внутрішнього тиску — інфляція сповільнилася з 2,4% до 2,1%.

Нагадаємо:

У квітні 2025 року Європейський центральний банк (ЄЦБ) ухвалив рішення знизити три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів.