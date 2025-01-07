Гривня щодо долара третій день поспіль оновлює історичний мінімум

Нацбанк встановив на середу 8 січня курс 42,22 гривні за долар, що на 3 копійки більше за попередній історичний мінімум (42,19 гривні 7 січня 2024 року).

Про це йдеться на сайті НБУ.

Водночас курс євро становитиме 43,87 грн, що на 3 копійки менше, ніж у вівторок 7 січня.

Оновлювати історичні мінімуми гривня до долара почала перед новорічними святами. Вперше це сталося 31 грудня 2024 року, коли курс долара зріс до 42,03 грн. Курс вниз нацвалюта продовжила 6 січня - 42,08 грн, а у вівторок 7 січня знизилися ще більше - до 42,19 грн за долар.

Нагадаємо:

Національний банк скоригував офіційний курс гривні щодо долара, встановивши з 31 грудня показник у 42,0390 грн/дол, що стало новин історичним мінімумом.