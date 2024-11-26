Обсяги відключення світла на середу для населення пом'якшили – "Укренерго"
Енергетики оновили графіки відключення світла на середу 27 листопада: для побутових споживачів пом'якшили обмеження.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Відтак час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 8:00 – 19:00 – одна черга відключень (до 4 годин знеструмлення на добу для кожної групи у графіку) для побутових споживачів.
- 7:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Раніше, енергетики повідомляли про застосування графіків відключення у середу з 07:00 до 20:00 для усіх споживачів.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло