Goldman: золото може сягнути $5400 у 2026 році

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни золота на кінець 2026 року до $5400 за унцію з $4900 за унцію раніше, зазначивши, що приватний сектор і центробанки країн, що розвиваються, диверсифікують резерви на користь золота.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотове золото в середу піднімалося до піку $4 887,82 за унцію. Захисний метал зріс більш ніж на 11% від початку 2026 року, продовживши стрімке ралі: торік він підскочив на 64%.

"Ми припускаємо, що покупці з боку приватного сектору, які диверсифікують активи — їхні покупки хеджують глобальні політичні ризики та стали причиною позитивного сюрпризу для нашого прогнозу — не будуть ліквідовувати свої золоті позиції у 2026 році. Це фактично підвищує стартову точку нашого цінового прогнозу", — йдеться в записці брокера, датованій середою.

Брокер також очікує, що закупівлі центробанків у 2026 році в середньому становитимуть 60 тонн, оскільки центробанки країн, що розвиваються, ймовірно, продовжать диверсифікацію резервів у золото.

Комерцбанк минулого тижня підвищив свій прогноз ціни золота до $4 900 на кінець цього року, посилаючись на зростання попиту на "тихі гавані".

Нагадаємо:

Золото вперше перевищило позначку $4 800 за унцію на тлі геополітичної напруги, зокрема через прагнення президента США Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією, що підштовхнуло попит на захисні активи.