Золото вперше перевищило $4800 на тлі "апетиту" Трампа щодо Гренландії

Золото вперше перевищило позначку $4 800 за унцію на тлі геополітичної напруги, зокрема через прагнення президента США Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією, що підштовхнуло попит на захисні активи.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотове золото зросло на 2,1% — до $4 865 за унцію, після того як раніше протягом сесії піднімалося до $4 887,82. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому додали майже 2% — до $4 858,3 за унцію.

"Тут є певний страх "не встигнути в поїзд", і з огляду на геополітичну ситуацію у світі це ідеальний шторм для вищих цін на золото та срібло просто зараз", — сказав старший ринковий стратег RJO Futures Боб Габеркорн.

Американські акції продемонстрували помірне відновлення після найрізкішого розпродажу за три місяці, оскільки інвестори осмислювали промову Трампа в Давосі (Швейцарія), у якій він заявив, що Європа рухається "не в тому напрямку", але виключив застосування сили для отримання Гренландії.

Тим часом Верховний суд США має розглянути безпрецедентну спробу Трампа звільнити члена Ради керівників ФРС Лізу Кук — справу, яка випробовує незалежність центрального банку.

За оцінкою більшості економістів, опитаних Reuters, ФРС, імовірно, збереже ключову ставку без змін протягом цього кварталу й, можливо, до завершення каденції голови Джерома Пауелла у травні. Нижчі ставки сприятливі для золота, яке не приносить відсоткового доходу.

Спотове срібло було майже без змін — $94,61 за унцію, після того як у вівторок досягло рекордного максимуму $95,87 на тлі дефіциту пропозиції та зростання промислового попиту.

Спотова платина зросла на 1% — до $2 487,05 за унцію після того, як раніше цього дня оновила рекорд на $2 511,80. Паладій знизився на 0,9% — до $1 849,25, після того як торкнувся найвищого рівня за тиждень.