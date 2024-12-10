Гетманцев каже про зниження сплати податків від грального бізнесу у листопаді

За листопад 2024 року спостерігається тенденція до зниження обсягів надходжень до бюджету від грального бізнесу.

Про це повідомляє голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

Так, сукупно було сплачено 1,5 млрд гривень, що на 36% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

"На цифру вплинуло зменшення обсягів сплати податку на прибуток на 49,7% порівняно з листопадом 2023 року", - пояснює Гетманцев.

Проте загальна динаміка за 11 місяців 2024 року лишається позитивною, підкреслив він.

"Було сплачено 16 млрд гривень, що у 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - розповів нардеп.

Нагадаємо:

Організатори азартних ігор у січні-серпні 2024 року сплатили до бюджету 11,7 млрд грн податків, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.