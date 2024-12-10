Гетманцев говорит о снижении уплаты налогов от игорного бизнеса в ноябре

За ноябрь 2024 года наблюдается тенденция к снижению объемов поступлений в бюджет от игорного бизнеса.

Об этом сообщает глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Так, совокупно было уплачено 1,5 млрд гривен, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"На цифру повлияло уменьшение объемов уплаты налога на прибыль на 49,7% по сравнению с ноябрем 2023 года", - объясняет Гетманцев.

Но общая динамика за 11 месяцев 2024 года остается положительной, подчеркнул он.

"Было уплачено 16 млрд гривен, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года", - рассказал нардеп.

Напомним:

Организаторы азартных игр в январе-августе 2024 года уплатили в бюджет 11,7 млрд грн налогов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.