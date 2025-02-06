Олигархи РФ Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке – FT

Подсанкционные олигархи РФ Михаил Фридман и Петр Авен продали свои доли в крупнейшем частном банке России и его страховой компании, пытаясь отменить санкции ЕС против них.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Согласно документам, полученным Financial Times, Фридман и Авен еще в прошлом году передали Альфа-Банк и Альфа-Страхование своему давнему партнеру Андрею Косогову.

Сделкой, заключенной в 2023 году, были оценены эти компании примерно в 240 млрд рублей ($2,5 млрд). Олигархи владели 45% акций банка и 42% страховой компании.

Косогов, который не находится под санкциями, вышел из тени и стал крупнейшим акционером Альфа-Банка и холдинга LetterOne, базирующегося в лондонском районе Мейфер, после того, как выкупил доли своих подсанкционных партнеров.

Олигархи надеются, что продажа банка и страховой компании - сделка, которую ускорило вмешательство российских властей в вопросы собственности "экономически значимых" компаний - поможет им оспорить санкции ЕС, введенные в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

В прошлом году Общий суд ЕС частично отменил основания для санкций, признав, что Брюссель не предоставил достаточно доказательств их участия в действиях, направленных на подрыв Украины.

Эта победа стала самым большим ударом по санкционному режиму ЕС в отношении России с момента вторжения.

Однако санкции остаются в силе по другому обоснованию - ЕС считает Фридмана и Авена "ведущими бизнесменами, вовлеченными в экономический сектор, являющийся значительным источником дохода для Кремля".

Олигархи отдельно оспаривают и это основание. Если им удастся выиграть суд, страны ЕС могут принять решение об отмене санкций, обжаловать решение суда или ввести новые санкции на другой основе. Латвия уже подала апелляцию на решение в пользу Фридмана и Авена.

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Напомним:

В апреле 2024 года суд ЄС удовлетворил иск экс-акционеров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана об отмене санкций, введенных против них Советом ЕС на период с февраля 2022 года по март 2023 года.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк пояснил, что это решение распространяется только на черный список с февраля 2022 года до марта 2023 года.