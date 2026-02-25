Зросли надходження єдиного податку до бюджету: хто сплатив найбільше

59,88 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи до бюджету торік, що на 9% більше, ніж у 2024 році.

Про йдеться в аналітиці Опендатабот з посиланням на дані Державної податкової служби.

Зазначається, що 80% усієї суми єдиного податку сплатили підприємці третьої групи — 47,84 млрд грн.

Загалом 1,63 млн чинних платників єдиного податку налічується в Україні, та майже половина з них — 0,8 млн осіб — працюють саме на третій групі. Підприємці цієї категорії сплачують 3% доходу, якщо є платниками ПДВ, або 5% — якщо працюють без ПДВ.

Згідно з дослідженням, кількість ФОПів третьої групи за рік змінилася не суттєво: 798,3 тис. підприємців наприкінці 2024 року проти 801,5 тис. наприкінці 2025-го. Водночас сума сплаченого ними податку зросла на 6,5%.

11,5 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи другої групи — 19% від загальної суми надходжень. Це на 20% більше, ніж у 2024 році.

"Частково це пояснюється підвищенням фіксованої ставки: якщо у 2024 році підприємці другої групи сплачували 1420 грн на місяць, то у 2025-му — вже 1600 грн. Кількість платників цієї групи також зросла — на 4% за рік", – зазначають аналітики.

За їхніми словами, натомість перша група продовжує скорочуватися. За рік таких підприємців поменшало на 19% — до 165,7 тис. ФОПів.

Відповідно, на 15% зменшилася і сума сплаченого ними податку. Загалом вони перерахували 537 млн грн — менш як 1% від усіх надходжень єдиного податку. Ставка для першої групи залишилася незмінною — 302,8 грн на місяць.

Йдеться, що платники четвертої групи — фермерські господарства — у 2025 році більш ніж удвічі збільшили суму сплаченого податку, до 5,93 млн грн. При цьому фермерів за рік суттєво поменшало: близько 700 підприємців проти приблизно 800 роком раніше.

"Найбільше єдиного податку традиційно сплачують у столиці. Київські ФОПи торік перерахували 13,2 млрд грн — це 22% від загальної суми. Далі йдуть Львівщина з 5,4 млрд грн (9%) та Дніпропетровщина з 5,2 млрд грн (9%)", – йдеться в дослідженні.

