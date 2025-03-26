Фондовий ринок США негативно реагує на невизначеність майбутніх мит від Трампа
Головні фондові індекси США знизилися в середу, оскільки інвестори очікували чіткішого керівництва щодо майбутніх мит адміністрації Трампа, які, ймовірно, набудуть чинності наступного тижня.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Згідно з останніми повідомленнями, президент США Дональд Трамп може вже у середу оголосити про мита на автомобілі.
Акції автовиробників, таких як Tesla, впали на 5%, тоді як General Motors і Ford показали незначне зниження.
Невизначеність щодо масштабу американських тарифів, можливих заходів у відповідь від торговельних партнерів і загального впливу на світову економіку та бізнес тримає інвесторів у напрузі протягом останнього місяця.
Втім, інвестори також очікують, що Трамп може пом’якшити свою позицію, оскільки він натякнув, що не всі мита будуть введені до крайнього терміну 2 квітня. Деякі країни можуть отримати винятки, хоча подробиці поки що не відомі.
Технологічні компанії потягнули S&P 500 вниз: акції Nvidia впали на 5,5%, а Alphabetвтратили 1,5%.
Станом на 18:20 за київським часом:
- Dow Jones Industrial Average знизився на 41,28 пункту (-0,10%) до 42 543,18.
- S&P 500 впав на 50,12 пункту (-0,87%) до 5 726,53.
- Nasdaq Composite втратив 306,28 пункту (-1,68%) до 17 965,85.
"Ринок перебуває в стані очікування. Пом’якшення позиції щодо тарифів тимчасово полегшило ситуацію. Інвестори будуть чутливі до тарифів… Білий дім постійно змінює свою позицію, що створює невизначеність", — зазначив головний економіст Spartan Capital Securities Пітер Кардильйо.
Нагадаємо:
Сотні канадських працівників, зокрема у сталеливарній та алюмінієвій галузях, втратили роботу через мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.
Президент Дональд Трамп 26 березня оголосить про введення мит на автомобільну промисловість, повідомляло Bloomberg.