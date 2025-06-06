Фондовий ринок США відреагував на несподівані дані щодо ринку праці
Фондові ринки США зросли після публікації кращих, ніж очікувалося, даних щодо зайнятості, що заспокоїло інвесторів щодо стану економіки.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Згідно з новими даними, у травні в США було створено 139 тисяч робочих місць поза сільським господарством.
Для порівняння, у квітні цей показник склав 147 тисяч, але був переглянутий у бік зниження. Економісти, опитані Reuters, очікували лише 130 тисяч нових робочих місць.
Рівень безробіття залишився на рівні 4,2% — згідно з прогнозами.
Станом на 18:00 ранку за східноамериканським часом:
- Dow Jones виріс на 541,42 пункту (1,28%) — до 42 861,16,
- S&P 500 додав 69,27 пункту (1,16%) — до 6008,45,
- Nasdaq піднявся на 246,51 пункту (1,28%) — до 19 544,96.
Усі 11 основних секторів індексу S&P 500 зросли. Найбільше — сектор комунікаційних послуг (+1,9%) та технологічний сектор (+1,1%).
Акції Tesla зросли на 3,9% після падіння на 15% у четвер, спричиненого публічною суперечкою між Дональдом Трампом і Ілоном Маском, у ході якої Трамп пригрозив позбавити компанії Маска держконтрактів.
Серед інших великих компаній:
- Amazon виріс на 1,9%,
- Alphabet (Google) - на 2,8%.
А от Broadcom втратила 3,3% після того, як її прогноз доходів не виправдав очікувань інвесторів.
Lululemon втратила 20,4% через зниження прогнозу прибутку на рік — компанія послалася на зростання витрат через мита Трампа.
DocuSign впала на 18,9% після слабких результатів за перший квартал.
На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростали в ціні, переважала над тими, що падали, в пропорції 2,7 до 1. На Nasdaq — 2,82 до 1.
Індекс S&P 500 показав 20 нових 52-тижневих максимумів і жодного мінімуму. Nasdaq зафіксував 47 нових максимумів і 24 мінімуми.
Нагадаємо:
Акції компанії Tesla Ілона Маска різко пішли вниз після публічного конфлікту між колишніми політичними партнерами президентом США Дональдом Трампом та Маском