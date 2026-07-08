Фондові ринки Перської затоки відреагували на поновлення бойових дій між Іраном та США

Основні фондові ринки Перської затоки знизилися на тлі поновлення бойових дій на Близькому Сході, нових санкцій США проти іранської нафти та сумнівів щодо стійкості припинення вогню.

Про це повідомляє агентство Reuters.

США заявили, що вдарили по іранських системах ППО, об'єктах берегового спостереження та майданчиках запуску дронів. Водночас Корпус вартових ісламської революції заявив про удари по військових позиціях США в Бахрейні та Кувейті, де лунали сирени повітряної тривоги.

Вашингтон також почав відкликати виняток, який дозволяв Ірану продавати нафту на світовому ринку. МЗС Ірану заявило, що цей крок порушує рамкову угоду, спрямовану на завершення війни.

Напругу посилили атаки біля Ормузької протоки. У вівторок катарський LNG-танкер опинився під загрозою вибуху, а саудівський нафтовий танкер зазнав пошкоджень. Після цього морські органи підвищили рівень загрози для суден, які проходять протокою, до "severe".

На цьому тлі базовий індекс Саудівської Аравії (.TASI) знизився на 0,2%, акції Al Rajhi Bank втратили 0,3%. Водночас папери Saudi Aramco зросли на 0,5%.

Головний індекс Дубая (.DFMGI) впав на 1% через зниження акцій Emaar Properties на 1,2% і Dubai Islamic Bank на 1,4%. В Абу-Дабі індекс (.FTFADGI) знизився на 0,7%, а акції Alpha Dhabi Holding втратили 1,6%.

Катарський індекс (.QSI) просів на 0,4%, а акції Qatar National Bank, найбільшого кредитора Перської затоки, знизилися на 0,4%.

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