Безкоштовний електронний щоденник "Єдина школа" став платним для батьків

Рекомендована Міністерством освіти і науки система "Єдина школа" для закладів освіти стала платною для батьків.

Увагу на це звернули користувачі застосунку в соцмережах та на батьківських форумах, повідомляє LIGA.net.

Компанія-розробник TATL Technology випустила оновлення застосунку, після якого він почав працювати за підпискою.

"Дорогі батьки! "Єдина школа" завжди була поруч із вами та вашими дітьми: під час ковіду, коли освіта змінювалася щодня; під час повномасштабної війни, коли потрібно було зберігати навчання і зв'язок, попри небезпеки; у часи, коли кожна сім'я шукала стабільність для своїх дітей. Увесь цей час система залишалася повністю безкоштовною для батьків. Щоб і надалі забезпечувати стабільність, безпеку даних та розвиток сучасних функцій, ми вводимо символічну підтримку".

Вартість підписки становить 48,99 грн на місяць (перші сім днів безкоштовно).

Для дітей застосунок буде безкоштовним.

Браузерна версія Єдиної школи теж безплатна.