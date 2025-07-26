Безос продав частину своєї імперії Amazon за $5,7 мільярда

Джефф Безос завершив масштабний продаж акцій Amazon.com Inc, яка принесла йому майже $5,7 мільярда з моменту його весілля в кінці червня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Продажі, які розпочалися, коли Безос продав акцій на $737 мільйонів напередодні свого весільного уїк-енду у Венеції, були частиною торговельного плану на продаж до 25 мільйонів акцій, який він прийняв на початку цього року. Він продав останні з цих 25 мільйонів акцій у середу та четвер, згідно з листом до Комісії з цінних паперів та бірж.

Ці продажі відбуваються на фоні зростання акцій Amazon на 38% від їхнього нещодавнього мінімуму в кінці квітня. Компанія звітуватиме про доходи наступного тижня, оскільки інвестори чекають, чи виправдається її великі витрати на штучний інтелект.

З 2002 року Безос продав акції Amazon на понад $50 мільярдів.

Голова Amazon все ще володіє близько 884 мільйонами акцій або більше ніж 8% компанії. Він займає третє місце серед найбагатших людей світу, і його частка в Amazon становить основну частину його статку в $252,3 мільярда, за даними Bloomberg Billionaires Index.

Безос традиційно є активним продавцем акцій і минулого року продав 75 мільйонів акцій Amazon, отримавши $13,6 мільярда.

Зазвичай він використовує отримані кошти для фінансування своїх інших проектів, таких як космічна компанія Blue Origin. Також він пожертвував акції на суму приблизно $190 мільйонів для некомерційних організацій у 2025 році. Єдиною покупкою акцій Amazon за всю історію його продажів з 2002 року була покупка однієї акції два роки тому за $114.77.

На сьогодні продажі Безоса на $5,7 мільярда значно перевищують продажі інших великих інсайдерів цього року.

Нагадаємо:

П’ятеро мільярдерів, які висловили підтримку Дональду Трампу на другий президентський термін, станом на березень сукупно втратили 209 мільярдів доларів.

500 найбагатших людей світу значно збільшили свої статки у 2024 році і досягнули загальної чистої вартості активів у $10 трильйонів.