Безос продал часть своей империи Amazon за $5,7 миллиарда

Джефф Безос завершил масштабную продажу акций Amazon.com Inc, которая принесла ему почти $5,7 миллиарда с момента его свадьбы в конце июня.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Продажи, которые начались, когда Безос продал акций на $737 миллионов накануне своего свадебного уик-энда в Венеции, были частью торгового плана на продажу до 25 миллионов акций, который он принял в начале этого года. Он продал последние из этих 25 миллионов акций в среду и четверг, согласно письму в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Эти продажи происходят на фоне роста акций Amazon на 38% от их недавнего минимума в конце апреля. Компания будет отчитываться о доходах на следующей неделе, поскольку инвесторы ждут, оправдаются ли ее большие расходы на искусственный интеллект.

С 2002 года Безос продал акции Amazon на более чем $50 миллиардов.

Глава Amazon все еще владеет около 884 миллионами акций или более чем 8% компании. Он занимает третье место среди самых богатых людей мира, и его доля в Amazon составляет основную часть его состояния в $252,3 миллиарда, по данным Bloomberg Billionaires Index.

Безос традиционно является активным продавцом акций и в прошлом году продал 75 миллионов акций Amazon, получив $13,6 миллиарда.

Обычно он использует полученные средства для финансирования своих других проектов, таких как космическая компания Blue Origin. Также он пожертвовал акции на сумму примерно $190 миллионов для некоммерческих организаций в 2025 году. Единственной покупкой акций Amazon за всю историю его продаж с 2002 года была покупка одной акции два года назад за $114.77.

На сегодня продажи Безоса на $5,7 миллиарда значительно превышают продажи других крупных инсайдеров этого года.

Напомним:

Пятеро миллиардеров, которые выразили поддержку Дональду Трампу на второй президентский срок, по состоянию на март совокупно потеряли 209 миллиардов долларов.

500 самых богатых людей мира значительно увеличили свое состояние в 2024 году и достигли общей чистой стоимости активов в $10 триллионов.